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Головна Новини дня Польща хоче позбавити Зеленського нагороди: Туск закликав до розмови

Польща хоче позбавити Зеленського нагороди: Туск закликав до розмови

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Дата публікації: 8 червня 2026 14:17
Польща хоче позбавити Зеленського нагороди: Туск закликав до розмови
Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польщі Кароль Навроцький пропонує позбавити українського лідера Володимира Зеленського найвищої нагороди. Пропозиція пролунала після рішення присвоїти підрозділу українських Сил спеціальних операцій найменування Героїв УПА. Премʼєр Польщі Дональд Туск відреагував та закликав Навроцького та Зеленського до розмови.

Про це польський премʼєр написав у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Заява Туска

Туск публічно звернувся до Навроцького та Зеленського з проханням про пряму та відверту розмову.  

"Поки емоції не зруйнували нашу солідарність, яка зародилася перед обличчям російської загрози. Співпраця служить інтересам обох наших держав і народів, тоді як конфлікт — інтересам Москви. Це, безсумнівно, очевидно для всіх нас", — додав він.

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Допис Туска. Фото: скриншот

За даними Polsat News, сьогодні у Польщі заплановане засідання капітулу ордена Білого Орла. Напередодні Навроцький запропонував обговорити позбавлення Зеленського нагороди.

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Як писали Новини.LIVE, у Любліні зняли український прапор, який встановили з початку повномасштабної війни. Рішення прийняли після присвоєння Зеленським Окремому центру ССО імені Героїв УПА.

А 7 червня український лідер прибув з візитом до Великої Британії, але виліт його літака відбувся з Молдови, а не Польщі, як зазвичай. Наразі невідомо, чи пов'язана зміна маршруту з нещодавнім скандалом.

Володимир Зеленський Польща Дональд Туск
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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