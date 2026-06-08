Польша хочет лишить Зеленского награды: Туск призвал к разговору

Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польши Кароль Навроцкий предлагает лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей награды. Предложение прозвучало после решения присвоить подразделению украинских Сил специальных операций наименование Героев УПА. Премьер Польши Дональд Туск отреагировал и призвал Навроцкого и Зеленского к разговору.

Об этом польский премьер написал в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Заявление Туска

Туск публично обратился к Навроцкому и Зеленскому с просьбой о прямом и откровенном разговоре.

"Пока эмоции не разрушили нашу солидарность, которая зародилась перед лицом российской угрозы. Сотрудничество служит интересам обоих наших государств и народов, тогда как конфликт — интересам Москвы. Это, несомненно, очевидно для всех нас", — добавил он.

Пост Туска. Фото: скриншот

По данным Polsat News, сегодня в Польше запланировано заседание капитула ордена Белого Орла. Накануне Навроцкий предложил обсудить лишение Зеленского награды.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в Люблине сняли украинский флаг, который установили с начала полномасштабной войны. Решение приняли после присвоения Зеленским Отдельному центру ССО имени Героев УПА.

А 7 июня украинский лидер прибыл с визитом в Великобританию, но вылет его самолета состоялся из Молдовы, а не Польши, как обычно. Пока неизвестно, связано ли изменение маршрута с недавним скандалом.