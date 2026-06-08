Зеленский назвал разговор с Виткоффом и Кушнером "очень положительным"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, которых считают одними из ключевых представителей окружения президента США Дональда Трампа. Переговоры состоялись в начале недели.

Беседа прошла во время технической остановки украинского лидера в аэропорту Кишинева, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента.

Основными темами стали дипломатические усилия по завершению войны и международная повестка ближайших недель.

О чем говорили Зеленский и представители США

Стороны обсудили перспективы дипломатических контактов, подготовку к саммиту G7 и другие международные мероприятия, запланированные на июнь. Также Владимир Зеленский поделился своей оценкой текущих намерений Москвы и ситуации вокруг российско-украинской войны.

"Сегодня во время остановки в аэропорту Кишинева говорил с представителями президента Соединенных Штатов Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Очень позитивный разговор. Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне", — рассказал Зеленский.

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Джаред Кушнер во время первой каденции Дональда Трампа участвовал в реализации внешнеполитических инициатив США, а Стив Виткофф в настоящее время является одним из влиятельных представителей новой американской администрации. На фоне подготовки к саммиту G7 подобные контакты между Киевом и ближайшим окружением президента США привлекают особое внимание, поскольку касаются дипломатических усилий по прекращению войны.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Владимир Зеленский встретился с канцлером ГДР Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Польше звучат призывы лишить Владимира Зеленского государственных наград этой страны. Премьер-министр Дональд Туск призвал украинского президента к диалогу.