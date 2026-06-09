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Зеленский: бизнес в России понимает угрозу экономического коллапса

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 02:38
Зеленский: бизнес в России понимает угрозу экономического коллапса
Владимир Зеленский во время поездки на фронт. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос средств от продажи футбольного клуба "Челси", принадлежавшего российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, остается актуальным для Украины. Украинские дипломаты продолжают работу над этой темой. Этот вопрос обсуждался во время его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистам The Guardian, сообщают Новини.LIVE

На что Украина предлагает направить средства

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в дополнительном финансировании для укрепления противовоздушной обороны и защиты от российских ракетных ударов. Он подчеркнул, что речь идет о значительных расходах, которые необходимы для закупки современных систем ПВО. По словам президента, средства, вырученные от продажи клуба, могли бы стать частью такой поддержки.

"Наши дипломаты над этим работают, и в Лондоне я обсудил ситуацию с премьер-министром Киром Стармером. Нам нужны средства в том числе на системы ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Нам бы пригодились деньги Абрамовича, и было бы честно, если бы он их передал", — сообщил глава государства. 

Также Владимир Зеленский заявил, что среди представителей российского бизнеса есть люди, которые понимают последствия продолжения войны для экономики РФ. По его мнению, дальнейшее усиление санкционного давления со стороны США и Европы остается важным фактором воздействия на Россию. Президент добавил, что Украина со своей стороны продолжит сопротивление российской агрессии как дипломатическими средствами, так и на поле боя. 

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Напомним, Новини.LIVE цитировали Владимира Зеленского, который рассказал о телефонном разговоре со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. 

Также Новини.LIVE сообщали о словах Владимира Зеленского по поводу потери инициативы российскими войсками на поле боя. 

Владимир Зеленский Роман Абрамович война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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