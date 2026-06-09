Зеленский: Россия теряет инициативу в войне впервые за два года

Владимир Зеленский во время интервью. Фото: скриншот Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте складывается для Украины лучше, чем в течение предыдущего года. Глава государства дал большое интервью после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Лондоне. По его словам, за последние месяцы украинская сторона смогла укрепить свои позиции.

Также Зеленский отметил изменения в динамике боевых действий, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на британское издание The Guardian.

Что сказал Зеленский о ситуации на фронте

Президент подчеркнул, что Россия больше не демонстрирует прежнего преимущества и постепенно утрачивает инициативу. По его оценке, это стало результатом действий Украины за последние месяцы и отражается на общей ситуации на поле боя. При этом глава государства отметил, что развитие событий остается зависимым от многих факторов и может быстро меняться.

"Ситуация на поле боя гораздо лучше, чем за весь год. Впервые за два с половиной года Россия теряет инициативу. Нельзя сказать, что Россия проигрывает войну, однако она теряет инициативу", — заявил Президент.

Также Владимир Зеленский обратил внимание на важность дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских партнеров. По его мнению, сохранение единства союзников остается одним из ключевых факторов для укрепления безопасности Европы и противодействия российской агрессии. Президент добавил, что нынешний этап войны имеет важное значение для будущего развития событий на фронте.

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