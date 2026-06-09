Зеленський: Росія втрачає ініціативу у війні вперше за два роки

Володимир Зеленський під час інтерв'ю. Фото: скриншот Guardian

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті складається для України краще, ніж протягом попереднього року. Глава держави дав велике інтерв'ю після переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Лондоні. За його словами, за останні місяці українська сторона змогла зміцнити свої позиції.

Також Зеленський відзначив зміни в динаміці бойових дій, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на британське видання The Guardian.

Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті

Президент підкреслив, що Росія більше не демонструє колишньої переваги і поступово втрачає ініціативу. За його оцінкою, це стало результатом дій України за останні місяці і відбивається на загальній ситуації на полі бою. Водночас глава держави зазначив, що розвиток подій залишається залежним від багатьох чинників і може швидко змінюватися.

"Ситуація на полі бою набагато краща, ніж за весь рік. Уперше за два з половиною роки Росія втрачає ініціативу. Не можна сказати, що Росія програє війну, проте вона втрачає ініціативу", — заявив Президент.

Також Володимир Зеленський звернув увагу на важливість подальшої підтримки України з боку європейських партнерів. На його думку, збереження єдності союзників залишається одним із ключових чинників для зміцнення безпеки Європи та протидії російській агресії. Президент додав, що нинішній етап війни має важливе значення для майбутнього розвитку подій на фронті.

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