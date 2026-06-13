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Головна Новини дня ЗМІ: Зеленський та Трамп візьмуть участь у саміті G7 у Франції

ЗМІ: Зеленський та Трамп візьмуть участь у саміті G7 у Франції

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 18:53
ЗМІ: Зеленський та Трамп візьмуть участь у саміті G7 у Франції
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час саміту G7 у Франції наступного тижня проведе переговори з лідерами країн Близького Сходу, а також візьме участь у робочій зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Саміт G7 пройде з 15 по 17 червня у місті Евіан-ле-Бен.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Трамп і Зеленський візьмуть участь у робочій зустрічі G7

Відомо, що Трамп окремо зустрінеться з лідерами Єгипту, Катару, ОАЕ, Франції та Індії. За словами офіційних осіб, двостороння зустріч із Зеленським не запланована, але вони можуть поспілкуватися на полях саміту.

Джерела видання повідомляють, що Трамп планує обговорити на саміті низку глобальних тем, зокрема економічне зростання, розвиток, стійкість постачання, питання нелегальної міграції та штучний інтелект.

Окрему увагу він хоче приділити зміцненню стабільності ланцюгів постачання критично важливих мінералів, які використовуються у високих технологіях.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого, Україна очікує на важливі рішення під час саміту G7, а також працює над організацією нових контактів на найвищому рівні.

А нещодавно Зеленський провів телефонну розмову з представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зокрема, ключовою темою були дипломатичні зусилля стосовно завершення війни.

Володимир Зеленський Дональд Трамп G7
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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