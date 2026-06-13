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Главная Новости дня СМИ: Зеленский и Трамп примут участие в саммите G7 во Франции

СМИ: Зеленский и Трамп примут участие в саммите G7 во Франции

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 18:53
СМИ: Зеленский и Трамп примут участие в саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе саммита G7 во Франции на следующей неделе проведет переговоры с лидерами стран Ближнего Востока, а также примет участие в рабочей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня в городе Эвиан-ле-Бен.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Трамп и Зеленский примут участие в рабочей встрече G7

Известно, что Трамп отдельно встретится с лидерами Египта, Катара, ОАЭ, Франции и Индии. По словам официальных лиц, двусторонняя встреча с Зеленским не запланирована, но они могут пообщаться на полях саммита.

Источники издания сообщают, что Трамп планирует обсудить на саммите ряд глобальных тем, в частности экономический рост, развитие, устойчивость поставок, вопросы нелегальной миграции и искусственный интеллект.

Особое внимание он хочет уделить укреплению стабильности цепочек поставок критически важных минералов, которые используются в высоких технологиях.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, Украина ожидает важных решений во время саммита G7, а также работает над организацией новых контактов на высшем уровне.

А недавно Зеленский провел телефонный разговор с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В частности, ключевой темой были дипломатические усилия по завершению войны.

Владимир Зеленский Дональд Трамп G7
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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