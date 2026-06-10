Тихий объяснил, что мешает Трампу и Зеленскому встретиться

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Фото: УНИАН

Украина рассчитывает на важные политические решения в ходе саммита G7 и работает над организацией новых контактов на высшем уровне. В то же время в МИД отмечают, что говорить о возможной встрече президентов Украины и США пока рано.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина на этапе подготовки встречи Зеленского и Трампа

По его словам, сейчас идет согласование графиков всех участников саммита, поэтому окончательные решения относительно двусторонних встреч еще не приняты.

«Согласовываются графики лидеров, не только нашего лидера, но и других лидеров. Но мы всегда за встречу и контакт с американской стороной», – отметил Тихий.

Он также сообщил, что недавно президент Украины имел контакт с представителями президента США Дональда Трампа.

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«На днях состоялся контакт президента с представителями президента Трампа. Был разговор. Стараемся выйти с хорошими важными новостями как раз в период саммита G7», – добавил представитель Министерства иностранных дел.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Украина готовится к июньским саммитам G7, НАТО и Европейского Союза, которые должны заложить основу для важных решений. Как сообщил президент Владимир Зеленский, первым реальным этапом на пути к миру должно стать полное прекращение огня без каких-либо предварительных условий, однако этот процесс требует четкого мониторинга и не может быть мгновенным.

Также глава государства поддержал идею премьер-министра Швеции привлечь к диалогу европейское трио E3 (Париж, Берлин, Лондон). Отдельно Зеленский обратился к США на фоне заявлений Дональда Трампа о доверии к РФ и призвал партнеров трезво оценивать ситуацию, поскольку действующее российское руководство не проявляет никакого желания садиться за стол переговоров, несмотря на готовность Киева.