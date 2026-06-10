Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Тихий: Украина ожидает решений G7 и не исключает встречи Зеленского с Трампом

Тихий: Украина ожидает решений G7 и не исключает встречи Зеленского с Трампом

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 14:53
Тихий объяснил, что мешает Трампу и Зеленскому встретиться
Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Фото: УНИАН

Украина рассчитывает на важные политические решения в ходе саммита G7 и работает над организацией новых контактов на высшем уровне. В то же время в МИД отмечают, что говорить о возможной встрече президентов Украины и США пока рано.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина на этапе подготовки встречи Зеленского и Трампа

По его словам, сейчас идет согласование графиков всех участников саммита, поэтому окончательные решения относительно двусторонних встреч еще не приняты.

«Согласовываются графики лидеров, не только нашего лидера, но и других лидеров. Но мы всегда за встречу и контакт с американской стороной», – отметил Тихий.

Он также сообщил, что недавно президент Украины имел контакт с представителями президента США Дональда Трампа.

Читайте также:

«На днях состоялся контакт президента с представителями президента Трампа. Был разговор. Стараемся выйти с хорошими важными новостями как раз в период саммита G7», – добавил представитель Министерства иностранных дел.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Украина готовится к июньским саммитам G7, НАТО и Европейского Союза, которые должны заложить основу для важных решений. Как сообщил президент Владимир Зеленский, первым реальным этапом на пути к миру должно стать полное прекращение огня без каких-либо предварительных условий, однако этот процесс требует четкого мониторинга и не может быть мгновенным.

Также глава государства поддержал идею премьер-министра Швеции привлечь к диалогу европейское трио E3 (Париж, Берлин, Лондон). Отдельно Зеленский обратился к США на фоне заявлений Дональда Трампа о доверии к РФ и призвал партнеров трезво оценивать ситуацию, поскольку действующее российское руководство не проявляет никакого желания садиться за стол переговоров, несмотря на готовность Киева.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Георгий Тихий
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации