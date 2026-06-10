Тихий пояснив, що заважає Трампу та Зеленському зустрітися

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: УНІАН

Україна розраховує на важливі політичні рішення під час саміту G7 та працює над організацією нових контактів на найвищому рівні. Водночас у МЗС наголошують, що говорити про можливу зустріч президентів України та США поки що зарано.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на пресконференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Україна на етапі підготовки зустрічі Зеленського та Трампа

За його словами, зараз триває узгодження графіків усіх учасників саміту, тому остаточні рішення щодо двосторонніх зустрічей ще не ухвалені.

"Узгоджуються графіки лідерів, не лише нашого лідера, а різних лідерів. Але ми завжди за зустріч і контакт з американською стороною", – зазначив Тихий.

Він також повідомив, що нещодавно президент України мав контакт із представниками президента США Дональда Трампа.

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"На днях був контакт президента з представниками президента Трампа. Була розмова. Намагаємося вийти на хороші великі новини якраз у періоді саміту G7", – додав речник Міністерства закордонних справ.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Україна готується до червневих самітів G7, НАТО та Європейського Союзу, які мають закласти основу для важливих рішень. Як повідомив президент Володимир Зеленський, першим реальним етапом на шляху до миру має виступити повне припинення вогню без жодних попередніх умов, проте цей процес потребує чіткого моніторингу та не може бути миттєвим.

Також глава держави підтримав ідею прем'єр-міністра Швеції залучити до діалогу європейське тріо E3 (Париж, Берлін, Лондон). Окремо Зеленський звернувся до США на тлі заяв Дональда Трампа про довіру до РФ і закликав партнерів тверезо оцінювати ситуацію, оскільки діюче російське керівництво не виявляє жодного бажання сідати за стіл переговорів, попри готовність Києва.