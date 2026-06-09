Швеція запропонувала формат Е3 від Європи для участі в переговорах з РФ

Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа обов’язково повинна бути представлена під час можливих переговорів щодо завершення війни. За його словами, формат участі європейських країн ще має визначити сама Європа, однак найбільш доцільним він вважає формат Е3 — Франція, Німеччина та Велика Британія.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський

Глава держави наголосив, що Україна не розглядає переговорний процес без участі європейських партнерів.

"Європа має бути під час переговорів, бо вона на нашому боці. Дуже небезпечно просто медіювати, тому що медіатори мають бути посередині, але немає просто медіаторів, бо Росія є агресором", — заявив Зеленський.

Він додав, що питання представництва Європи залежить від рішення самих європейських держав.

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"Хто представлятиме — це обличчя Європи. Це може бути Е3, Європейський Союз, але це залежить від Європи, хто це буде", — зазначив президент.

Своєю чергою прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив думку, що Росія наразі не демонструє готовності до серйозних переговорів щодо завершення війни.

За його словами, якщо такі переговори все ж розпочнуться, європейське представництво доцільно формувати навколо формату Е3, до якого входять Франція, Німеччина та Велика Британія.

Зеленський також наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у майбутньому переговорному процесі.

"США можуть бути в будь-якому форматі, тому що в майбутньому нам потрібні гарантії безпеки і від Європи, і від США. Ми переговори без них не приймемо, тому що війна відбувається на нашій території", — підкреслив глава держави.

За словами президента, питання гарантій безпеки буде одним із ключових під час будь-яких майбутніх домовленостей щодо завершення війни.

Новини.LIVE інформували, що Україна та Латвія уклали оборонну угоду Drone Deal, яка передбачає співпрацю у сфері виробництва безпілотників і посилення оборонних спроможностей на тлі російської агресії. Також під час саміту країн Північної Європи та Балтії президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Естонії Аларом Карісом зміцнення української ППО, посилення санкцій проти російського тіньового флоту та просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Новини.LIVE повідомляли, Україна терміново посилює координацію з північними партнерами, щоб захистити небо від постійних російських атак. Президент Володимир Зеленський провів переговори з лідерами Фінляндії Александром Стуббом та Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час яких головною темою стало оперативне постачання нових ракет у системи протиповітряної оборони та створення єдиної європейської антибалістичної мережі.