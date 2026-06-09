Швеция предложила формат Е3 от Европы для участия в переговорах с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа обязательно должна быть представлена на возможных переговорах о прекращении войны. По его словам, формат участия европейских стран еще должна определить сама Европа, однако наиболее целесообразным он считает формат Е3 — Франция, Германия и Великобритания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского. Новость дополняется...

Что сказал Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Украина не рассматривает переговорный процесс без участия европейских партнеров.

«Европа должна быть на переговорах, потому что она на нашей стороне. Очень опасно просто выступать посредником, потому что посредники должны быть посередине, но нет просто посредников, потому что Россия является агрессором», — заявил Зеленский.

Он добавил, что вопрос представительства Европы зависит от решения самих европейских государств.

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«Кто будет представлять — это лицо Европы. Это может быть Е3, Европейский Союз, но это зависит от Европы, кто это будет», — отметил президент.

В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказал мнение, что Россия пока не демонстрирует готовности к серьезным переговорам о завершении войны.

По его словам, если такие переговоры все же начнутся, европейское представительство целесообразно формировать вокруг формата Е3, в который входят Франция, Германия и Великобритания.

Зеленский также подчеркнул важность участия Соединенных Штатов в будущем переговорном процессе.

«США могут быть в любом формате, потому что в будущем нам нужны гарантии безопасности и от Европы, и от США. Мы не примем переговоры без них, потому что война происходит на нашей территории», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, вопрос гарантий безопасности будет одним из ключевых при любых будущих договоренностях о завершении войны.

Новини.LIVE сообщали, что Украина и Латвия заключили оборонное соглашение Drone Deal, которое предусматривает сотрудничество в сфере производства беспилотников и укрепление оборонного потенциала на фоне российской агрессии. Также во время саммита стран Северной Европы и Балтии президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом укрепление украинской ПВО, ужесточение санкций против российского теневого флота и продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

Новини.LIVE сообщали, что Украина срочно усиливает координацию с северными партнерами, чтобы защитить небо от постоянных российских атак. Президент Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами Финляндии Александром Стуббом и Норвегии Йонасом Гаром Стере, в ходе которых главной темой стали оперативные поставки новых ракет в системы противовоздушной обороны и создание единой европейской антибаллистической сети.