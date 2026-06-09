Зеленський: червень і липень можуть визначити дуже багато

Володимир Зеленський. Фото: Telegram Zelenskiy/Official

Без міжнародного контролю та гарантій Росія може використати припинення вогню для подальшого просування на фронті. Саме тому будь-яке перемир’я потребує ефективного моніторингу та участі міжнародних партнерів.

Про це інформує Новини.LIVE, посилаючись на заяву Президента України Володимира Зеленського.

Про припинення вогню та роль партнерів

За словами глави держави, найближчі місяці можуть стати визначальними для подальшого розвитку подій.

"Червень і липень цього року можуть визначити дуже багато", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні триває підготовка до важливих міжнародних зустрічей та рішень, яких Україна очікує від самітів Європейського Союзу, G7 та НАТО. Водночас він підкреслив, що першим кроком на шляху до завершення війни має стати повне та безумовне припинення вогню. Зеленський пояснив, що припинення бойових дій є складним процесом, який неможливо реалізувати одним політичним рішенням.

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"Ви не можете просто сьогодні сказати, що це припинення вогню, і завтра воно запрацювало. Це воля і це рішення", — сказав президент.

За його словами, особливу складність становить контроль над лінією фронту та так званими буферними зонами, розміри яких можуть сягати десятків кілометрів. Без міжнародних гарантій Росія може скористатися перемир’ям у власних інтересах.

"Якщо не буде у нас гарантерів, моніторингу припинення вогню, Росія буде користуватись цим. На деяких ділянках України — це великий ризик", — заявив Зеленський.

Президент вважає, що для досягнення реального припинення вогню необхідна зустріч на рівні лідерів. На його думку, до переговорного процесу мають бути залучені Україна, Росія, країни Європи та Сполучені Штати.

"Це наша земля, це наш континент, і ми повинні бути впевнені, що завтра буде безпечне життя", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що припинення вогню має стати першим кроком до завершення війни, а подальші рішення повинні напрацьовувати дипломати та міжнародні партнери.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна терміново посилює координацію з північними партнерами, щоб ефективніше захищати небо від постійних атак Росії. Президент Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Фінляндії Александром Стуббом та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час яких основною темою стало швидке залучення додаткових ракет для систем протиповітряної оборони та формування єдиної європейської антибалістичної мережі.

Новини.LIVE також інформували, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Під час переговорів сторони обговорили виконання досягнутих домовленостей щодо винищувачів Gripen, посилення системи протиповітряної оборони України та подальшу підтримку європейської інтеграції нашої держави.

