Зеленський узгодив зі Швецією посилення ППО

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Сторони обговорили реалізацію домовленостей щодо винищувачів Gripen, зміцнення української протиповітряної оборони та підтримку євроінтеграційного курсу України.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на президента України, у вівторок, 10 червня.

Про що говорили Зеленський і Крістерссон

За словами президента, під час зустрічі сторони підбили підсумки його нещодавнього візиту до Швеції та обговорили подальшу реалізацію досягнутих домовленостей, зокрема щодо літаків Gripen.

Також Зеленський і Крістерссон скоординували майбутні контакти та приділили окрему увагу посиленню захисту українського неба. Йшлося про пошук можливостей для отримання додаткових систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Крім того, президент поінформував шведського прем'єра про нещодавні переговори з лідерами у форматі E3 — Україна, а також про контакти з представниками президента США щодо дипломатичних зусиль для досягнення справедливого миру.

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Окремою темою зустрічі стала європейська інтеграція України. Зеленський зазначив, що Київ розраховує на відкриття всіх шести переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у червні-липні.

Президент подякував шведській стороні за послідовну підтримку України на шляху до членства в ЄС та підтвердження готовності сприяти подальшому просуванню переговорного процесу.

Новини.LIVE повідомляли, що у вівторок, 9 червня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Таллінні. Сторони зосередилися на питаннях зміцнення протиповітряної оборони та розвитку систем антибалістичного захисту в Європі. Також обговорювалися оборонна допомога Україні та дипломатичні кроки для досягнення миру.

Новини.LIVE також інформували, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, яких вважають одними з ключових представників оточення колишнього президента США Дональда Трампа.