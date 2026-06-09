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Зеленский согласовал со Швецией усиление ПВО

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 13:19
Зеленский согласовал со Швецией усиление ПВО
Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Стороны обсудили реализацию договоренностей по истребителям Gripen, укрепление украинской противовоздушной обороны и поддержку евроинтеграционного курса Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на президента Украины, во вторник, 10 июня.

О чем говорили Зеленский и Кристерссон

По словам президента, во время встречи стороны подвели итоги его недавнего визита в Швецию и обсудили дальнейшую реализацию достигнутых договоренностей, в частности относительно самолетов Gripen.

Также Зеленский и Кристерссон скоординировали будущие контакты и уделили особое внимание усилению защиты украинского неба. Речь шла о поиске возможностей для получения дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Кроме того, президент проинформировал шведского премьера о недавних переговорах с лидерами в формате E3 — Украина, а также о контактах с представителями президента США относительно дипломатических усилий для достижения справедливого мира.

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Отдельной темой встречи стала европейская интеграция Украины. Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на открытие всех шести переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз уже в июне-июле.

Президент поблагодарил шведскую сторону за последовательную поддержку Украины на пути к членству в ЕС и подтверждение готовности способствовать дальнейшему продвижению переговорного процесса.

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Таллинне. Стороны сосредоточились на вопросах укрепления противовоздушной обороны и развития систем антибаллистической защиты в Европе. Также обсуждались оборонная помощь Украине и дипломатические шаги для достижения мира.

Новини.LIVE также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которых считают одними из ключевых представителей окружения бывшего президента США Дональда Трампа.

Владимир Зеленский ППО Ульф Кристерссон
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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