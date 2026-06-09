ПВО и антибаллистика: Зеленский встретился с премьером Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: ОПУ

Во вторник, 9 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Таллинне. Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны и развитие антибаллистической защиты в Европе. Отдельно речь шла об оборонной поддержке Украины и дипломатических усилиях для достижения мира.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Зеленский встретился с премьером Финляндии

Сегодня, 9 июня, в Таллинне перед началом саммита "Украина — страны Северной Европы и Балтии" состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Во время переговоров стороны сосредоточились на вопросах усиления безопасности в Европе, в частности развития систем антибаллистической защиты и укрепления противовоздушной обороны Украины. Также обсудили подготовку соглашения в формате Drone Deal, которое предусматривает расширение сотрудничества в сфере беспилотных технологий.

Отдельное внимание уделили вызовам безопасности в регионе и дипломатическим усилиям для достижения справедливого мира. Президент проинформировал финскую сторону о контактах Украины с европейскими и американскими партнерами.

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Владимир Зеленский поблагодарил правительство, народ и всю Финляндию за поддержку, в частности за военную помощь и взносы в программу PURL, и отметил готовность Хельсинки продолжать помогать Украине.

"Сегодня в Таллинне. Перед началом саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии встретился с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Обсудили работу в Европе над развитием антибаллистической защиты, а также подготовку соглашения в формате Drone Deal. Команды работают, и главное, чтобы защиты в Европе становилось больше. Отдельное внимание — нашим потребностям в укреплении ПВО, вызовам безопасности в регионе и дипломатической работе для достижения достойного мира", — написал лидер в своих соцсетях.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в начале мая 2026 года Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии и обсудил с ним дальнейшую оборонную поддержку Украины. Глава государства поблагодарил Хельсинки за дополнительные 300 миллионов долларов помощи, которые могут способствовать усилению украинской ПВО. Также Зеленский предложил Финляндии заключить соглашение в формате Drone Deal для развития сотрудничества в сфере беспилотных технологий.

Новини.LIVE также писали, что в апреле 2026 года Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили ситуацию на фронте, вызовы безопасности и ход дипломатической работы с США и ЕС. По словам Зеленского, разговор был содержательным.