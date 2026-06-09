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Головна Новини дня ППО та антибалістика: Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії

ППО та антибалістика: Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 11:55
ППО та антибалістика: Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії
Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото: ОПУ

У вівторок, 9 червня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Таллінні. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони та розвиток антибалістичного захисту в Європі. Окремо йшлося про оборонну підтримку України та дипломатичні зусилля для досягнення миру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Зеленський зустрівся з прем’єром Фінляндії

Сьогодні, 9 червня, у Таллінні перед початком саміту "Україна — країни Північної Європи та Балтії" відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Під час переговорів сторони зосередилися на питаннях посилення безпеки в Європі, зокрема розвитку систем антибалістичного захисту та зміцнення протиповітряної оборони України. Також обговорили підготовку угоди у форматі Drone Deal, яка передбачає розширення співпраці у сфері безпілотних технологій.

Окрему увагу приділили безпековим викликам у регіоні та дипломатичним зусиллям для досягнення справедливого миру. Президент поінформував фінську сторону про контакти України з європейськими та американськими партнерами.

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Володимир Зеленський подякував уряду, народу та всій Фінляндії за підтримку, зокрема за військову допомогу та внески в програму PURL, і відзначив готовність Гельсінкі продовжувати допомагати Україні.

"Сьогодні у Таллінні. Перед початком саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Обговорили роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди у форматі Drone Deal. Команди працюють, і головне, щоб захисту в Європі ставало більше. Окрема увага — нашим потребам в зміцненні ППО, безпековим викликам в регіоні та дипломатичній роботі для досягнення достойного миру", — написав лідер у своїх соцмережах.

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Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на початку травня 2026 року Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії та обговорив з ним подальшу оборонну підтримку України. Глава держави подякував Гельсінкі за додаткові 300 мільйонів доларів допомоги, які можуть сприяти посиленню української ППО. Також Зеленський запропонував Фінляндії укласти угоду у форматі Drone Deal для розвитку співпраці у сфері безпілотних технологій.

Новини.LIVE також писали, що у квітні 2026 року Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили ситуацію на фронті, безпекові виклики та хід дипломатичної роботи зі США і ЄС. За словами Зеленського, розмова була змістовною.

Володимир Зеленський Фінляндія ППО
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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