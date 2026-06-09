Зеленский: июнь и июль могут решить очень многое

Владимир Зеленский. Фото: Telegram Zelenskiy/Official

Без международного контроля и гарантий Россия может использовать прекращение огня для дальнейшего продвижения на фронте. Именно поэтому любое перемирие требует эффективного мониторинга и участия международных партнеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

О прекращении огня и роли партнеров

По словам главы государства, ближайшие месяцы могут стать определяющими для дальнейшего развития событий.

"Июнь и июль этого года могут определить очень многое", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сегодня продолжается подготовка к важным международным встречам и решениям, которых Украина ожидает от саммитов Европейского Союза, G7 и НАТО. В то же время он подчеркнул, что первым шагом на пути к завершению войны должно стать полное и безусловное прекращение огня. Зеленский пояснил, что прекращение боевых действий — сложный процесс, который невозможно реализовать одним политическим решением.

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"Вы не можете просто сегодня сказать, что это прекращение огня, и завтра оно заработало. Это воля и это решение", — сказал президент.

По его словам, особую сложность представляет контроль над линией фронта и так называемыми буферными зонами, размеры которых могут достигать десятков километров. Без международных гарантий Россия может воспользоваться перемирием в своих интересах.

"Если у нас не будет гарантов, мониторинга прекращения огня, Россия будет этим пользоваться. На некоторых участках Украины — это большой риск", — заявил Зеленский.

Президент считает, что для достижения реального прекращения огня необходима встреча на уровне лидеров. По его мнению, к переговорному процессу должны быть привлечены Украина, Россия, страны Европы и Соединенные Штаты.

"Это наша земля, это наш континент, и мы должны быть уверены, что завтра будет безопасная жизнь", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что прекращение огня должно стать первым шагом к завершению войны, а дальнейшие решения должны разрабатывать дипломаты и международные партнеры.

Новини.LIVE сообщали, что Украина срочно усиливает координацию с северными партнерами, чтобы эффективнее защищать небо от постоянных атак России. Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, в ходе которых основной темой стало быстрое привлечение дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны и формирование единой европейской антибаллистической сети.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. В ходе переговоров стороны обсудили выполнение достигнутых договоренностей относительно истребителей Gripen, укрепление системы противовоздушной обороны Украины и дальнейшую поддержку европейской интеграции нашего государства.