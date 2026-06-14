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СМИ: Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 17:53
СМИ: Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 июня, провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Он поздравил его с днем рождения. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие переговоры.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник, передает Новини.LIVE.

По состоянию на 18:10 советник Офиса Президента Дмитрий Литвин подтвердил медиа факт разговора между лидерами. По его словам, стороны общались около 30-35 минут, а звонок состоялся около 17:00.

Разговор Зеленского и Трампа 14 июня

По информации источника, разговор лидеров длился не менее 30 минут. В частности, Зеленский поздравил Трампа с Днем рождения.

"Состоялся нормальный разговор, президент поздравил Трампа с днем рождения, и успели обсудить все самое важное — в том числе идеи по переговорам", — сообщил источник.

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На данный момент официального подтверждения разговора не было.

Как писали Новини.LIVE, 14 июня Дональду Трампу исполняется 80 лет. За свою жизнь он прошел путь от наследника строительного бизнеса до одного из самых влиятельных политиков мира.

А по информации Reuters, Трамп и Зеленский примут участие в саммите G7 во Франции на следующей неделе. На данный момент двусторонняя встреча между ними не запланирована.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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