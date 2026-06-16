Зеленский прибыл в Эвиан, где проходит саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский утром 16 июня прибыл во французский город Эвиан для участия в саммите стран "Группы семи". Вскоре украинский лидер прибудет в отель, где проходят заседания, и там его лично встретит президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне.

Главные темы переговоров на саммите

Ключевым пунктом программы заседания G7 станет большая совместная рабочая сессия, посвященная вопросам безопасности и восстановлению стабильного мира на европейском континенте.

Помимо общих круглых столов, Владимир Зеленский планирует провести целую серию критически важных личных встреч, в частности с главами правительств Великобритании и Канады, канцлером Германии, а также с главой Международного валютного фонда.

Также ожидается, что Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп, который уже прибыл на саммит G7, заявил, что хочет сосредоточиться на урегулировании войны в Украине. Он считает, что переговоры могут сдвинуться с мертвой точки, потому что Зеленский и Путин готовы к диалогу.

Еще мы писали, что Владимир Зеленский 14 июня провел беседу с лидером США и обсудил вопросы, которые могут помочь приблизить мир сейчас. Также Зеленский поздравил Трампа с Днем рождения.