Трамп заявив про готовність Зеленського і Путіна до діалогу

Дональд Трамп та Еммануель Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп 15 червня, під час офіційної зустрічі з Еммануелем Макроном в рамках саміту G7, що у Евіан-ле-Бен, оголосив про намір зосередитися на врегулюванні війни в Україні. Він вважає, що переговори можуть зрушити з місця.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Дональда Трампа на короткому брифінгу.

На саміті G7 Трамп розповів Макрону про дзвінки в Київ та Москву

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський та Володимир Путін показали йому свою відкритість до початку дипломатичного діалогу.

За словами керівника США, наразі його увага максимально сфокусована саме на українському питанні. Трамп аргументував необхідність термінового пошуку дієвого миру через масштабні людські втрати. Він зазначив, що кожного місяця внаслідок бойових дій гине близько 25 тисяч людей, більшу частину з яких становлять військовослужбовці.

Глава Сполучених Штатів висловив упевненість, що сторонам вдасться досягти успіху.

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"Вчора відбулася дуже хороша розмова з президентом Зеленським і президентом Путіним. І я бачу, що, можливо, ми зможемо щось зробити в цьому напрямку. Я справді так вважаю. Гадаю, вони обоє готові до цього. Тож тепер, коли це завершено, ми зосередимося на цьому. Подивимося, чи вдасться нам це реалізувати. Щомісяця гине двадцять п'ять тисяч людей, переважно, переважно солдатів. І так не має бути", — розповів Дональд Трамп французькому президенту.

Він також окремо розповів у деталях про свої зустрічі перед вилітом на європейський саміт.

"Але вчора я мав дві дуже хороші розмови. Ми будемо про це говорити. І ми провели справді захоплюючий, я думаю, можливо, один із найнеймовірніших вечорів в історії Білого дому. І вчора ввечері ми провели вечір із бійцями. І я був дуже щасливий. Я зателефонував вчора ввечері, дуже пізно ввечері, щоб привітати вас", — додав американський президент.

Як писали раніше Новини.LIVE, у неділю, 14 червня 2026 року, російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп провели тривалу телефонну розмову, яка тривала близько 55 хвилин. За результатами цих перемовин сторони погодили офіційний візит до Москви американського спецпредставника Стіва Віткоффа та радника Джареда Кушнера, який має відбутися вже найближчим часом.

Ще у травні Державний секретар США Марко Рубіо публічно запевняв, що Сполучені Штати на той момент не вели жодних переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни. Тоді очільник Держдепу лише підкреслював готовність США повернутися до ролі посередника у разі появи реальних умов для діалогу.

Володимир Зеленський 4 червня вперше написав та опублікував відкритий лист до Путіна з початку повномасштабного вторгнення із закликом розпочати переговори на нейтральній території та визнати відповідальність за бойові втрати і агресію. Але Кремль цю пропозицію офіційно відкинув. Диктатор цинічно прокоментував цей заклик і пов'язав будь-яке припинення вогню виключно з виконанням територіальних вимог Москви.