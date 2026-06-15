Трамп заявил о готовности Зеленского и Путина к диалогу

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп 15 июня во время официальной встречи с Эммануэлем Макроном в рамках саммита G7 в Эвиан-ле-Бен объявил о намерении сосредоточиться на урегулировании войны в Украине. Он считает, что переговоры могут сдвинуться с мертвой точки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа на коротком брифинге.

На саммите G7 Трамп рассказал Макрону о звонках в Киев и Москву

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский и Владимир Путин продемонстрировали ему свою открытость к началу дипломатического диалога.

По словам главы США, сейчас его внимание максимально сосредоточено именно на украинском вопросе. Трамп аргументировал необходимость срочного поиска действенного мира масштабными человеческими потерями. Он отметил, что каждый месяц в результате боевых действий гибнет около 25 тысяч человек, большую часть из которых составляют военнослужащие.

Глава Соединенных Штатов выразил уверенность, что сторонам удастся добиться успеха.

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«Вчера состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то сделать в этом направлении. Я действительно так считаю. Думаю, они оба готовы к этому. Поэтому теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом. Посмотрим, удастся ли нам это реализовать. Каждый месяц гибнет двадцать пять тысяч человек, преимущественно, преимущественно солдат. И так не должно быть», — сказал Дональд Трамп французскому президенту.

Он также отдельно рассказал в деталях о своих встречах перед вылетом на европейский саммит.

«Но вчера у меня было два очень хороших разговора. Мы будем об этом говорить. И мы провели действительно захватывающий, я думаю, возможно, один из самых невероятных вечеров в истории Белого дома. И вчера вечером мы провели вечер с бойцами. И я был очень счастлив. Я позвонил вчера вечером, очень поздно вечером, чтобы поздравить вас», — добавил американский президент.

Как писали ранее Новини.LIVE, в воскресенье, 14 июня 2026 года, российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели длительный телефонный разговор, который длился около 55 минут. По итогам этих переговоров стороны согласовали официальный визит в Москву американского спецпредставителя Стива Виткоффа и советника Джареда Кушнера, который должен состояться в ближайшее время.

Еще в мае Госсекретарь США Марко Рубио публично заявлял, что Соединенные Штаты на тот момент не вели никаких переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. Тогда глава Госдепа лишь подчеркивал готовность США вернуться к роли посредника в случае появления реальных условий для диалога.

Владимир Зеленский 4 июня впервые написал и опубликовал открытое письмо Путину с начала полномасштабного вторжения с призывом начать переговоры на нейтральной территории и признать ответственность за боевые потери и агрессию. Но Кремль официально отклонил это предложение. Диктатор цинично прокомментировал этот призыв и связал любое прекращение огня исключительно с выполнением территориальных требований Москвы.