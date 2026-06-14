Путін і Трамп домовилися про візит спецпосланців США до Москви

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Російський диктатор Володимир Путін та лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у неділю, 14 червня, провели телефонну розмову. Відомо, що вони спілкувалися близько 55 хвилин. Зокрема, сторони домовилися про новий візит до Москви спецпредставника Стіва Віткоффа та радника Джареда Кушнера найближчим часом.

Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Новини.LIVE.

Розмова Путіна і Трампа 14 червня

Під час розмови Трамп наголосив на необхідності припинення військових дій в Україні. Путін заявив, що якщо український лідер Володимир Зеленський прагне зустрічі, то "може їхати до Москви". Крім того, російський диктатор поскаржився на українські удари та заявив, що вони "заважають врегулюванню".

За словами Ушакова, Трамп нібито висловив готовність впливати на Україну та європейських партнерів Штатів.

З боку США не було підтвердження деталей розмови між Путіним і Трампом.

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Як писали Новини.LIVE, 14 червня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Зокрема, сторони домовилися про зустріч найближчим часом та говорили про шляхи закінчення війни.

Крім того, Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали доступ до документів, які надходять безпосередньо до Путіна. За його словами, диктатор РФ нечасто отримує повністю правдиві дані про ситуацію в країні.