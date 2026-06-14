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Главная Новости дня Путин и Трамп договорились о визите спецпосланников США в Москву

Путин и Трамп договорились о визите спецпосланников США в Москву

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 22:09
Путин и Трамп договорились о визите спецпосланников США в Москву
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 14 июня, провели телефонный разговор. Известно, что они общались около 55 минут. В частности, стороны договорились о новом визите в Москву спецпредставителя Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера в ближайшее время.

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Новини.LIVE.

Разговор Путина и Трампа 14 июня

Во время разговора Трамп подчеркнул необходимость прекращения военных действий в Украине. Путин заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский стремится к встрече, то "может ехать в Москву". Кроме того, российский диктатор пожаловался на украинские удары и заявил, что они "мешают урегулированию".

По словам Ушакова, Трамп якобы выразил готовность оказывать влияние на Украину и европейских партнеров США.

Со стороны США не было подтверждения деталей разговора между Путиным и Трампом.

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Как писали Новини.LIVE, 14 июня Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. В частности, стороны договорились о встрече в ближайшее время и говорили о путях окончания войны.

Кроме того, Зеленский заявил, что украинские спецслужбы получили доступ к документам, которые поступают непосредственно Путину. По его словам, диктатор РФ нечасто получает полностью правдивые данные о ситуации в стране.

война владимир путин Дональд Трамп
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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