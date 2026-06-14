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Зеленский объявил о встрече с Трампом в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 19:42
Зеленский объявил о встрече с Трампом в ближайшее время
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал подробности телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, состоявшегося в воскресенье, 14 июня. В частности, стороны договорились встретиться в ближайшее время.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа 14 июня

Зеленский поздравил Трампа с Днем рождения и Днем американской армии. По его словам, было и много ключевых тем: о войне, корнях, дипломатических возможностях и позициях партнеров. Разговор был подробным и долгим.

"У нас одно пожелание для президента Трампа — у всех украинцев — чтобы наконец удалось достичь мира, чтобы мы смогли достичь этого успеха вместе с Америкой, вместе со всеми нашими партнерами. Это самое главное, чего мы все хотим, и важно, что американское общество полностью поддерживает это наше украинское стремление к достойному миру — поддерживает нас в защите от российской войны", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, он полностью поддерживает слова Трампа относительно Крыма. В частности, речь шла о том, что именно оккупация полуострова Россией стала отправной точкой войны, а при наличии тогда решительного лидерства полномасштабной войны можно было бы избежать.

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Глава государства сообщил, что во время разговора договорился с Трампом о встрече.

"Мы договорились о нашей с ним встрече: в ближайшие дни в Европе пройдут встречи "Группы семи", конечно, Украина и наша защита, наши возможности прийти к миру будут среди главных тем", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский и Трамп обсудили то, что может помочь приблизить мир. Украинский лидер поблагодарил за всю поддержку, которую Америка оказывает Украине.

А на следующей неделе Зеленский и Трамп примут участие в саммите G7 во Франции. Он состоится с 15 по 17 июня.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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