Зеленский обсудил с Трампом, что может способствовать установлению мира

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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 июня, провел беседу с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили, что может способствовать скорейшему установлению мира. Также Зеленский поздравил Трампа с Днем рождения.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Зеленский провел беседу с Трампом 14 июня

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