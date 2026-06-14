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Главная Новости дня Зеленский обсудил с Трампом, что может способствовать установлению мира

Зеленский обсудил с Трампом, что может способствовать установлению мира

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 18:39
Зеленский обсудил с Трампом, что может способствовать установлению мира
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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 июня, провел беседу с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили, что может способствовать скорейшему установлению мира. Также Зеленский поздравил Трампа с Днем рождения.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Зеленский провел беседу с Трампом 14 июня

Новость дополняется...

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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