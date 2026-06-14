Зеленский обсудил с Трампом, что может способствовать установлению мира
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Дата публикации 14 июня 2026 18:39
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 июня, провел беседу с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили, что может способствовать скорейшему установлению мира. Также Зеленский поздравил Трампа с Днем рождения.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Зеленский провел беседу с Трампом 14 июня
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