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Головна Новини дня Зеленський обговорив з Трампом, що може допомогти наблизити мир

Зеленський обговорив з Трампом, що може допомогти наблизити мир

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Дата публікації: 14 червня 2026 18:39
Зеленський обговорив з Трампом, що може допомогти наблизити мир
Володимир Зеленський проводить розмову з Дональдом Трампом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 червня, провів розмову з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Зокрема, сторони обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз. Також Зеленський привітав Трампа з Днем народження.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Зеленський провів розмову з Трампом 14 червня

Глава держави зазначив, що розмова з Трампом була чудовою. Зокрема, він привітав його з Днем народження. Крім того, сторони обговорили багато ключових речей, серед яких мир

Зеленський побажав Трампу успіхів, насамперед у зусиллях щодо завершення війни Росії проти України

"Також подякував йому за всю підтримку, яку Америка надає Україні, і важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelinʼів до Patriotʼів. Ми обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз, і я поінформував президента про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція", — розповів Зеленський.

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Лідери домовились, що обговорять більше під час зустрічі на саміті G7. За словами глава держави, є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Новини.LIVE розповідали, що відомо про американського лідера Дональда Трампа, якому сьогодні виповнилося 80 років. Зокрема, він став першим президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент.

А нещодавно український боксер та чемпіон світу Олександр Усик провів зустріч з Трампом у Білому домі. Зокрема, сторони говорили про війну в Україні та шляхи досягнення миру.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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