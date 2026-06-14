Зеленський анонсував зустріч з Трампом найближчим часом

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський розповів деталі телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у неділю, 14 червня. Зокрема, сторони домовилися зустрітися найближчим часом.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

Телефонна розмова Зеленського та Трампа 14 червня

Зеленський привітав Трампа з Днем народження та Днем американської армії. За його словами, було й багато ключових тем: про війну, коріння, дипломатичні можливості та позиції партнерів. Розмова була детальною та довгою.

"У нас побажання одне для Президента Трампа — у всіх українців — щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, разом з усіма нашими партнерами. Це найголовніше, чого ми всі хочемо, і важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення до достойного миру — підтримує нас у захисті від російської війни", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він повністю підтримує слова Трампа щодо Криму. Зокрема, йшлося про те, що саме окупація півострова Росією стала відправною точкою війни, а за наявності тоді рішучого лідерства повномасштабної війни можна було б уникнути.

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Глава держави повідомив, що під час розмови домовився із Трампом про зустріч.

"Ми домовились про нашу з ним зустріч: найближчими днями в Європі будуть формати Групи семи, звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський та Трамп обговорили те, що може допомогти наблизити мир. Український лідер подякував за всю підтримку, яку Америка надає Україні.

А наступного тижня Зеленський і Трамп візьмуть участь у саміті G7 у Франції. Він відбудеться з 15 по 17 червня.