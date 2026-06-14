Окружение скрывает правду: Зеленский показал доклады, которые получает Путин

Скрывают правду: Зеленский показал доклады, которые получает Путин
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские спецслужбы получили документы, которые попадают на стол российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, глава Кремля редко получает полностью достоверную информацию о ситуации в стране. В то же время даже в этих докладах фиксируются тревожные для российских властей тенденции.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Зеленского.
Зеленский: даже в докладах для Путина признают проблемы в РФ
По словам президента, украинские спецслужбы проанализировали документы о внутренней ситуации в России, которые готовятся для высшего руководства страны.
"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы", — отметил Зеленский.
Глава государства сообщил, что в отчетах прогнозируется дальнейший рост недовольства россиян Путиным. Также в документах указывается на снижение поддержки правящей партии и усиление протестных настроений в регионах РФ.
По словам Зеленского, авторы докладов признают, что рост недовольства вряд ли удастся остановить до парламентских выборов, запланированных в России на сентябрь.
Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что даже эти оценки могут не отражать полной картины, поскольку не учитывают события, которые могут произойти в России в течение лета.
Президент также подчеркнул, что Украина продолжает предлагать России пути к миру, однако в ответ пока звучат лишь заявления о продолжении войны.
"Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России — с тем, кто не будет закрываться от реальности", — заявил Зеленский.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на экспертов ISW, Путин признает неудачи на фронте. В частности, он признал, что продвижение российских войск происходит медленнее, чем ожидалось. По оценке ISW, у России возникают все более серьезные проблемы на фронте.
Также бывший старший сотрудник американского ЦРУ Гленн Корн отметил, что мобилизационный призыв в РФ может стать серьезной причиной для протестов. В частности, речь идет о населении Москвы и Санкт-Петербурга.