Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Скрывают правду: Зеленский показал доклады, которые получает Путин

Скрывают правду: Зеленский показал доклады, которые получает Путин

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 13:58
Окружение скрывает правду: Зеленский показал доклады, которые получает Путин
Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские спецслужбы получили документы, которые попадают на стол российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, глава Кремля редко получает полностью достоверную информацию о ситуации в стране. В то же время даже в этих докладах фиксируются тревожные для российских властей тенденции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Зеленского.

Путін
Результаты опроса об одобрении деятельности Путина. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Зеленский: даже в докладах для Путина признают проблемы в РФ

По словам президента, украинские спецслужбы проанализировали документы о внутренней ситуации в России, которые готовятся для высшего руководства страны.

доки Путіна
Документы, которые приносят на стол Путину. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы", — отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что в отчетах прогнозируется дальнейший рост недовольства россиян Путиным. Также в документах указывается на снижение поддержки правящей партии и усиление протестных настроений в регионах РФ.

Читайте также:
доки Путіна
Отчеты, которые окружение Путина ему предоставляет. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

По словам Зеленского, авторы докладов признают, что рост недовольства вряд ли удастся остановить до парламентских выборов, запланированных в России на сентябрь.

Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что даже эти оценки могут не отражать полной картины, поскольку не учитывают события, которые могут произойти в России в течение лета.

Президент также подчеркнул, что Украина продолжает предлагать России пути к миру, однако в ответ пока звучат лишь заявления о продолжении войны.

"Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России — с тем, кто не будет закрываться от реальности", — заявил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на экспертов ISW, Путин признает неудачи на фронте. В частности, он признал, что продвижение российских войск происходит медленнее, чем ожидалось. По оценке ISW, у России возникают все более серьезные проблемы на фронте.

Также бывший старший сотрудник американского ЦРУ Гленн Корн отметил, что мобилизационный призыв в РФ может стать серьезной причиной для протестов. В частности, речь идет о населении Москвы и Санкт-Петербурга.

Владимир Зеленский владимир путин война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации