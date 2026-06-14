Окружение скрывает правду: Зеленский показал доклады, которые получает Путин

Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские спецслужбы получили документы, которые попадают на стол российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, глава Кремля редко получает полностью достоверную информацию о ситуации в стране. В то же время даже в этих докладах фиксируются тревожные для российских властей тенденции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Зеленского.

Результаты опроса об одобрении деятельности Путина. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Зеленский: даже в докладах для Путина признают проблемы в РФ

По словам президента, украинские спецслужбы проанализировали документы о внутренней ситуации в России, которые готовятся для высшего руководства страны.

Документы, которые приносят на стол Путину. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы", — отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что в отчетах прогнозируется дальнейший рост недовольства россиян Путиным. Также в документах указывается на снижение поддержки правящей партии и усиление протестных настроений в регионах РФ.

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Отчеты, которые окружение Путина ему предоставляет. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

По словам Зеленского, авторы докладов признают, что рост недовольства вряд ли удастся остановить до парламентских выборов, запланированных в России на сентябрь.

Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что даже эти оценки могут не отражать полной картины, поскольку не учитывают события, которые могут произойти в России в течение лета.

Президент также подчеркнул, что Украина продолжает предлагать России пути к миру, однако в ответ пока звучат лишь заявления о продолжении войны.

"Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России — с тем, кто не будет закрываться от реальности", — заявил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на экспертов ISW, Путин признает неудачи на фронте. В частности, он признал, что продвижение российских войск происходит медленнее, чем ожидалось. По оценке ISW, у России возникают все более серьезные проблемы на фронте.

Также бывший старший сотрудник американского ЦРУ Гленн Корн отметил, что мобилизационный призыв в РФ может стать серьезной причиной для протестов. В частности, речь идет о населении Москвы и Санкт-Петербурга.