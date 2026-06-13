Путин начал признавать неудачи на фронте — ISW объяснил заявления диктатора

Российский диктатор Путин. Фото: EPA

Российский диктатор Владимир Путин во время празднования так называемого "Дня России" 12 июня сделал ряд заявлений о ходе войны против Украины. Отдельные элементы его риторики могут свидетельствовать о частичном признании проблем, с которыми сталкивается российская армия на фронте.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на экспертов ISW.

Путин говорил о «силе» армии РФ

Во время встречи с российскими военными при участии министра обороны РФ Андрея Белоусова Путин заявил о "военных достижениях" России и хвалил технологические разработки армии. В частности, он упоминал FPV-дроны, интеграцию искусственного интеллекта в беспилотники, развитие систем радиоэлектронной борьбы и создание спутниковой группировки, которая якобы должна стать альтернативой Starlink.

Также он повторил кремлевский тезис о том, что Россия якобы ведет войну против НАТО, и заявил об "успехах" в этом противостоянии.

В то же время, по данным ISW, Путин частично признал, что продвижение российских войск происходит медленнее, чем ожидалось. Он отметил, что армия РФ движется "не так быстро, как хотелось бы", хотя и продолжает "ежедневные постепенные продвижения".

Читайте также:

Аналитики обращают внимание, что российский диктатор также упомянул украинские удары беспилотников, однако представил их как попытку дестабилизации ситуации внутри России. При этом Путин заявил об усилении систем ПВО и пообещал "ответ" Украине.

В Институте изучения войны отмечают, что Путин пытался использовать встречу с военными для демонстрации контроля над ситуацией после неудачного военного парада и успешных украинских ударов по российским объектам.

Аналитики также подчеркивают, что темпы российского наступления снижаются, а в отдельные месяцы оккупационные войска даже теряли ранее захваченные территории.

По оценке ISW, Россия сталкивается со все более серьезными проблемами на фронте, тогда как Украина наращивает масштабы ударов по логистике, технике и военным объектам как на территории РФ, так и на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил о достижении поставленных целей после отправки открытого письма Владимиру Путину с предложением провести прямые мирные переговоры, несмотря на публичный отказ Кремля от встречи. По его словам, Украина получила необходимый результат от этой дипломатической кампании, однако детали пока остаются засекреченными.

Новини.LIVE сообщали, что российский диктатор Владимир Путин угрожает Украине усилением ударов в ответ на атаки российских нефтеперерабатывающих заводов. Также Москва вновь распространяет заявления о якобы обстреле «Орешником».