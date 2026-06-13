Путін почав визнавати невдачі на фронті — ISW пояснив заяви диктатора

Російський диктатор Путін. Фото: EPA

Російський диктатор Володимир Путін під час святкування так званого "дня Росії" 12 червня зробив низку заяв щодо перебігу війни проти України. Окремі елементи його риторики можуть свідчити про часткове визнання проблем, з якими стикається російська армія на фронті.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на експертів ISW.

Путін говорив про "силу" армії РФ

Під час зустрічі з російськими військовими за участі міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова Путін заявив про "військові досягнення" Росії та розхвалював технологічні розробки армії. Зокрема, він згадував FPV-дрони, інтеграцію штучного інтелекту в безпілотники, розвиток систем радіоелектронної боротьби та створення супутникового угруповання, яке нібито має стати альтернативою Starlink.

Також він повторив кремлівську тезу про те, що Росія нібито веде війну проти НАТО, і заявив про "успіхи" у цьому протистоянні.

Водночас, за даними ISW, Путін частково визнав, що просування російських військ відбувається повільніше, ніж очікувалося. Він зазначив, що армія РФ рухається "не так швидко, як хотілося б", хоча й продовжує "щоденні поступові просування".

Читайте також:

Аналітики звертають увагу, що російський диктатор також згадав українські удари безпілотників, однак подав їх як спробу дестабілізації ситуації всередині Росії. При цьому Путін заявив про посилення систем ППО та пообіцяв "відповідь" Україні.

В Інституті вивчення війни зазначають, що Путін намагався використати зустріч із військовими для демонстрації контролю над ситуацією після невдалого військового параду та успішних українських ударів по російських об’єктах.

Аналітики також підкреслюють, що темпи російського наступу знижуються, а в окремі місяці окупаційні війська навіть втрачали раніше захоплені території.

За оцінкою ISW, Росія стикається з дедалі серйознішими проблемами на фронті, тоді як Україна нарощує масштаби ударів по логістиці, техніці та військових об’єктах як на території РФ, так і на окупованих територіях, зокрема в Криму.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив про досягнення поставлених цілей після надсилання відкритого листа Володимиру Путіну з пропозицією провести прямі мирні переговори, попри публічну відмову Кремля від зустрічі. За його словами, Україна отримала необхідний результат від цієї дипломатичної кампанії, однак деталі наразі залишаються засекреченими.

Новини.LIVE інформували, що російський диктатор Володимир Путін погрожує Україні посиленням ударів у відповідь на атаки російських нафтопереробних заводів. Також Москва знову поширює заяви про нібито обстріл "Орєшніком".