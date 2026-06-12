Росія знову погрожує Україні посиленням ударів та "Орєшніком"

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін погрожує Україні посиленням ударів у відповідь на атаки російських нафтопереробних заводів. Крім того, Москва знову поширює інформацію про обстріл "Орєшніком".

Про це диктатор Путін сказав на зустрічі з російськими солдатами, передає Новини.LIVE.

Росія знову погрожує Україні

Путін вкотре заявив, що Росія нібито не нападала на Україну. За його словами, наразі РФ "практично одна протистоїть усьому колективному Заходу". Водночас Путін заявив, що "стратегічної поразки Росії ніхто не зможе досягти".

Він також визнав, що удари ЗСУ негативно впливають на російську економіку, однак додав, що наслідки нібито швидко компенсуються, та пообіцяв посилити "відповідні удари" по Україні.

Російський диктатор також визнав проблему з дронами на фронті, але пообіцяв розгорнути угруповання супутників для керування важкими БпЛА, яке "нічим не поступатиметься Starlink".

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Крім того, Путін знову говорив про історію. Він розповідав, як раніше "разом з Наполеоном і Гітлером" уся Європа воювала з Росією.

Росія знову дістає "Орєшнік"

Російські ботоферми поширюють повідомлення про те, що РФ нібито заздалегідь попередила США про запланований удар "Орєшніком" по Україні у період 11-14 червня. Наразі немає підтвердження цієї інформації достовірними джерелами або офіційним органом.

Напередодні у Повітряних силах ЗСУ попередили, що 12 червня існує висока імовірність застосування росіянами балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр".

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: передає Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE, 11 червня в Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу пуску "Орєшніка". Декілька пабліків повідомляли про запуск ракети, але він не підтвердився.

А у ніч проти 24 травня Росія вдарила "Орєшніком" по Білій Церкві на Київщині, внаслідок чого постраждали гаражі. В уламках ракети виявили лише російські та білоруські компоненти.