В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу пусків "Орєшніка"

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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу ввечері 11 червня. Небезпека в усіх областях пов'язана з загрозою пусків балістичної ракети "Орєшнік" із Росії.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали.

Повітряна тривога в Україні оголошена в низці областей станом на 23:40. Фото: alerts.in.ua

Масштабна повітряна тривога 11 червня

"Увага! Загроза застосування балістики середньої дальності (БРСД) по всій території України. Імовірний пуск ракети Кедр/Орєшнік (п/п РС-26)", — попереджає популярний моніторинговий Telegram-канал monitor.

Скриншот повідомлення в Telegram monitor

Про ймовірний пуск російської ракети попереджає й інший моніторинговий канал "єРадар", зазначивши, якщо ймовірний запуск цілі було зроблено о 23:25, то на фіксацію цілі в повітряному просторі України є 5-7 хвилин. Зокрема, за цей час громадяни можуть спуститися в укриття.

Скриншот повідомлення в Telegram єРадар

Своєю чергою Повітряні сили Збройних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння, без зазначення типу цілі.

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Скриншот повідомлення в Telegram Повітряних сил ЗС України

Невдовзі о 23:44 було оголошено відбій повітряної тривоги в усіх областях. Ймовірно пуски "Орєшніка" не підтвердилися або росіяни запустили фальш-ціль. Однак наразі офіційної інформації щодо цього немає, закликаємо довіряти лише офіційним джерелам.

Мапа повітряної тривоги в Україні станом на 23:49. Фото: alerts.in.ua

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