В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу пусків "Орєшніка"
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу ввечері 11 червня. Небезпека в усіх областях пов'язана з загрозою пусків балістичної ракети "Орєшнік" із Росії.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали.
Масштабна повітряна тривога 11 червня
"Увага! Загроза застосування балістики середньої дальності (БРСД) по всій території України. Імовірний пуск ракети Кедр/Орєшнік (п/п РС-26)", — попереджає популярний моніторинговий Telegram-канал monitor.
Про ймовірний пуск російської ракети попереджає й інший моніторинговий канал "єРадар", зазначивши, якщо ймовірний запуск цілі було зроблено о 23:25, то на фіксацію цілі в повітряному просторі України є 5-7 хвилин. Зокрема, за цей час громадяни можуть спуститися в укриття.
Своєю чергою Повітряні сили Збройних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння, без зазначення типу цілі.
Невдовзі о 23:44 було оголошено відбій повітряної тривоги в усіх областях. Ймовірно пуски "Орєшніка" не підтвердилися або росіяни запустили фальш-ціль. Однак наразі офіційної інформації щодо цього немає, закликаємо довіряти лише офіційним джерелам.
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