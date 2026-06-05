Путін назвав випробуванням падіння ракети Орєшнік в Донецькій області

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі прокоментував застосування балістичної ракети "Орєшнік". Він відкинув повідомлення про можливу втрату однієї з таких ракет над окупованою частиною Донецької області. За словами глави Кремля, інцидент нібито був частиною запланованих випробувань.

Також Путін заявив, що всі випадки використання "Орєшніка" проти України носили тестовий характер, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Глава Кремля стверджує, що ракету направили в район одного з укріплених об'єктів, після чого військові провели додатковий аналіз результатів удару за допомогою безпілотників. За його словами, це дало змогу вивчити характеристики бойових блоків і зібрати дані для подальшого застосування комплексу. Будь-яких незалежних підтверджень цієї версії російська сторона не надала.

Що сказав Путін про випробування ракети

"Це стосується району Донецької області в периметрі основного укріпрайону. Потім туди залетіли наші дрони і подивилися результати удару. Ми порахували буквально до міліметра, куди впали всі блоки, що розлітаються", — заявив Путін.

Раніше в російських та українських джерелах з'являлися повідомлення про можливе падіння ракети "Орєшнік" на тимчасово окупованій території Донецької області. На цьому тлі заява Володимира Путіна стала першою офіційною реакцією Кремля на подібні публікації. В ніч на 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України, під час якої, за даними Повітряних сил ЗСУ, було застосовано десятки ракет та сотні безпілотників різних типів.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про лист Володимира Зеленського, в якому президент України запропонував Володимиру Путіну провести переговори.

Також Новини.LIVE публікували заяву Дональда Трампа про те, коли йому стало відомо про пропозицію Зеленського, спрямовану російському керівництву.