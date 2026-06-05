Путин назвал испытанием падение ракеты Орешник в Донецкой области

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал применение баллистической ракеты "Орешник". Он отверг сообщения о возможной потере одной из таких ракет над оккупированной частью Донецкой области. По словам главы Кремля, инцидент якобы являлся частью запланированных испытаний.

Также Путин заявил, что все случаи использования "Орешника" против Украины носили тестовый характер, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Глава Кремля утверждает, что ракета была направлена в район одного из укрепленных объектов, после чего военные провели дополнительный анализ результатов удара с помощью беспилотников. По его словам, это позволило изучить характеристики боевых блоков и собрать данные для дальнейшего применения комплекса. Каких-либо независимых подтверждений этой версии российская сторона не представила.

Что сказал Путин об испытаниях ракеты

"Это касается района Донецкой области в периметре основного укрепрайона. Потом туда залетели наши дроны и посмотрели результаты удара. Мы посчитали буквально до миллиметра, куда упали все разлетающиеся блоки", — заявил Путин.

Ранее в российских и украинских источниках появлялись сообщения о возможном падении ракеты "Орешник" на временно оккупированной территории Донецкой области. На этом фоне заявление Владимира Путина стало первой официальной реакцией Кремля на подобные публикации. Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины, во время которой, по данным Воздушных сил ВСУ, были применены десятки ракет и сотни беспилотников различных типов.

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