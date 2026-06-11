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Главная Новости дня В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы запусков "Орешника"

В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы запусков "Орешника"

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 23:35
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы запусков ракет «Орешник»
срочная новость

В Украине вечером 11 июня объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность во всех областях связана с угрозой запусков баллистической ракеты «Орешник» с территории России.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы.

Повітряна тривога в Україні 11 червня через загрозу пусків ракети Орєшнік
Воздушная тревога в Украине объявлена в ряде областей по состоянию на 23:40. Фото: alerts.in.ua

Масштабная воздушная тревога 11 июня

«Внимание! Угроза применения баллистических ракет средней дальности (БРСД) по всей территории Украины. Вероятен запуск ракеты Кедр/Орешник (п/п РС-26)», — предупреждает популярный мониторинговый Telegram-канал monitor.

В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы запусков "Орешника" - фото 2
Скриншот сообщения в Telegram monitor

О вероятном запуске российской ракеты предупреждает и другой мониторинговый канал "єРадар", отметив, что если вероятный запуск цели был произведен в 23:25, то на фиксацию цели в воздушном пространстве Украины есть 5-7 минут. В частности, за это время граждане могут спуститься в укрытие.

В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы запусков "Орешника" - фото 3
Скриншот сообщения в Telegram єРадар

В свою очередь, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения, без указания типа цели.

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Скриншот сообщения в Telegram Воздушных сил ВС Украины

Вскоре, в 23:44, был объявлен отбой воздушной тревоги во всех областях. Вероятно, пуски «Орешника» не подтвердились или россияне запустили ложную цель. Однако пока официальной информации по этому поводу нет, призываем доверять только официальным источникам.

Масштабна повітряна тривога в Україні у зв'язку з загрозою пусків балістичної ракети РФ "Орєшнік" 11 червня
Карта воздушной тревоги в Украине по состоянию на 23:49. Фото: alerts.in.ua

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воздушная тревога
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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