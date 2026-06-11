В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы запусков ракет «Орешник»

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В Украине вечером 11 июня объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность во всех областях связана с угрозой запусков баллистической ракеты «Орешник» с территории России.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы.

Воздушная тревога в Украине объявлена в ряде областей по состоянию на 23:40. Фото: alerts.in.ua

Масштабная воздушная тревога 11 июня

«Внимание! Угроза применения баллистических ракет средней дальности (БРСД) по всей территории Украины. Вероятен запуск ракеты Кедр/Орешник (п/п РС-26)», — предупреждает популярный мониторинговый Telegram-канал monitor.

Скриншот сообщения в Telegram monitor

О вероятном запуске российской ракеты предупреждает и другой мониторинговый канал "єРадар", отметив, что если вероятный запуск цели был произведен в 23:25, то на фиксацию цели в воздушном пространстве Украины есть 5-7 минут. В частности, за это время граждане могут спуститься в укрытие.

Скриншот сообщения в Telegram єРадар

В свою очередь, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения, без указания типа цели.

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Скриншот сообщения в Telegram Воздушных сил ВС Украины

Вскоре, в 23:44, был объявлен отбой воздушной тревоги во всех областях. Вероятно, пуски «Орешника» не подтвердились или россияне запустили ложную цель. Однако пока официальной информации по этому поводу нет, призываем доверять только официальным источникам.

Карта воздушной тревоги в Украине по состоянию на 23:49. Фото: alerts.in.ua

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