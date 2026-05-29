В "Орєшніку" виявили лише російські та білоруські компоненти

Уламки російської ракети. Фото: Марія Колмакова

В уламках ракети "Орєшнік", якою Росія атакувала Україну під час масованого обстрілу в ніч проти 24 травня, виявили лише російські та білоруські компоненти. Про це повідомив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Також, за його словами, частина американських компонентів у російській зброї виявилася підробкою.

В ракеті "Орєшнік" лише російські та білоруські компоненти

Після масованого удару РФ у ніч проти 24 травня українські фахівці дослідили уламки ракети "Орєшнік". Під час брифінгу журналістам продемонстрували знайдені елементи бортового комп’ютера ракети, а також озвучили попередні результати аналізу.

За словами радника президента з санкційної політики Владислава Власюка, серед знайдених деталей не виявили компонентів західного виробництва.

Коментуючи результати дослідження уламків, Власюк заявив:

"Все, що ми знайшли зараз, — лише Росія і Білорусь", – сказав він на брифінгу у п’ятницю.

Також під час брифінгу повідомили, що більшість компонентів для ракети були виготовлені ще до 2017 року. Водночас радник президента застеріг від недооцінки цієї зброї, попри її невисоку точність.

За словами Власюка та присутніх експертів, російська сторона продовжує використовувати старі технологічні напрацювання для виробництва ракетного озброєння.

Чверть американських компонентів у зброї РФ виявилася підробкою

Окремо під час брифінгу Владислав Власюк розповів про результати аналізу іноземних компонентів, які знаходять у російській зброї. За його словами, значна частина деталей американського походження виявилася фальсифікованою.

Пояснюючи масштаби проблеми, радник президента повідомив:

"25% американських компонентів — це підробка".

Власюк також зазначив, що російські виробники навмисно стирають серійні номери на деталях, щоб приховати їхнє походження та ускладнити відстеження ланцюгів постачання.

Крім того, українська сторона підтримує постійний контакт із Китаєм щодо компонентів китайського виробництва, які виявляють у російському озброєнні.

Коментуючи обмін інформацією з партнерами, Владислав Власюк заявив:

"Передаємо постійно. Все, що прилітає, все розбирається, все класифікується зазвичай за країнами і кожна країна отримує окремий файл. Китайські партнери отримували файл теж".

