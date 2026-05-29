Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В "Орешнике" обнаружили только российские и белорусские компоненты

В "Орешнике" обнаружили только российские и белорусские компоненты

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 17:46
В "Орешнике" обнаружили только российские и белорусские компоненты
Обломки российской ракеты. Фото: Мария Колмакова

В обломках ракеты "Орешник", которой Россия атаковала Украину во время массированного обстрела в ночь на 24 мая, обнаружили только российские и белорусские компоненты. Об этом сообщил советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Также, по его словам, часть американских компонентов в российском оружии оказалась подделкой.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владислава Власюка.

В ракете "Орешник" только российские и белорусские компоненты

После массированного удара РФ в ночь на 24 мая украинские специалисты исследовали обломки ракеты "Орешник". Во время брифинга журналистам продемонстрировали найденные элементы бортового компьютера ракеты, а также озвучили предварительные результаты анализа.

По словам советника президента по санкционной политике Владислава Власюка, среди найденных деталей не обнаружили компонентов западного производства.

Комментируя результаты исследования обломков, Власюк заявил:

Читайте также:

"Все, что мы нашли сейчас, — только Россия и Беларусь", — сказал он на брифинге в пятницу.

Также во время брифинга сообщили, что большинство компонентов для ракеты были изготовлены еще до 2017 года. В то же время советник президента предостерег от недооценки этого оружия, несмотря на его невысокую точность.

По словам Власюка и присутствующих экспертов, российская сторона продолжает использовать старые технологические наработки для производства ракетного вооружения.

Четверть американских компонентов в оружии РФ оказалась подделкой

Отдельно во время брифинга Владислав Власюк рассказал о результатах анализа иностранных компонентов, которые находят в российском оружии. По его словам, значительная часть деталей американского происхождения оказалась фальсифицированной.

Объясняя масштабы проблемы, советник президента сообщил:

"25% американских компонентов — это подделка".

Власюк также отметил, что российские производители намеренно стирают серийные номера на деталях, чтобы скрыть их происхождение и усложнить отслеживание цепей поставок.

Кроме того, украинская сторона поддерживает постоянный контакт с Китаем относительно компонентов китайского производства, которые обнаруживают в российском вооружении.

Комментируя обмен информацией с партнерами, Владислав Власюк заявил:

"Передаем постоянно. Все, что прилетает, все разбирается, все классифицируется обычно по странам и каждая страна получает отдельный файл. Китайские партнеры получали файл тоже".

Новини.LIVE информировали, что по оценкам украинской и западной разведок, Россия может иметь до десяти ракетных комплексов "Орешник". Эксперты предупреждают, что новый массированный удар по Украине возможен уже в ближайшее время. Также в РФ увеличивают использование баллистических ракет во время атак.

Новини.LIVE также писали, что в Воздушных силах ВСУ заявили, что ракета "Орешник" является прежде всего инструментом психологического давления России. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, РФ использует такие удары для запугивания Украины и европейских партнеров.

Россия Орешник баллистические ракеты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации