В "Орешнике" обнаружили только российские и белорусские компоненты

Обломки российской ракеты. Фото: Мария Колмакова

В обломках ракеты "Орешник", которой Россия атаковала Украину во время массированного обстрела в ночь на 24 мая, обнаружили только российские и белорусские компоненты. Об этом сообщил советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Также, по его словам, часть американских компонентов в российском оружии оказалась подделкой.

В ракете "Орешник" только российские и белорусские компоненты

После массированного удара РФ в ночь на 24 мая украинские специалисты исследовали обломки ракеты "Орешник". Во время брифинга журналистам продемонстрировали найденные элементы бортового компьютера ракеты, а также озвучили предварительные результаты анализа.

По словам советника президента по санкционной политике Владислава Власюка, среди найденных деталей не обнаружили компонентов западного производства.

Комментируя результаты исследования обломков, Власюк заявил:

"Все, что мы нашли сейчас, — только Россия и Беларусь", — сказал он на брифинге в пятницу.

Также во время брифинга сообщили, что большинство компонентов для ракеты были изготовлены еще до 2017 года. В то же время советник президента предостерег от недооценки этого оружия, несмотря на его невысокую точность.

По словам Власюка и присутствующих экспертов, российская сторона продолжает использовать старые технологические наработки для производства ракетного вооружения.

Четверть американских компонентов в оружии РФ оказалась подделкой

Отдельно во время брифинга Владислав Власюк рассказал о результатах анализа иностранных компонентов, которые находят в российском оружии. По его словам, значительная часть деталей американского происхождения оказалась фальсифицированной.

Объясняя масштабы проблемы, советник президента сообщил:

"25% американских компонентов — это подделка".

Власюк также отметил, что российские производители намеренно стирают серийные номера на деталях, чтобы скрыть их происхождение и усложнить отслеживание цепей поставок.

Кроме того, украинская сторона поддерживает постоянный контакт с Китаем относительно компонентов китайского производства, которые обнаруживают в российском вооружении.

Комментируя обмен информацией с партнерами, Владислав Власюк заявил:

"Передаем постоянно. Все, что прилетает, все разбирается, все классифицируется обычно по странам и каждая страна получает отдельный файл. Китайские партнеры получали файл тоже".

Новини.LIVE информировали, что по оценкам украинской и западной разведок, Россия может иметь до десяти ракетных комплексов "Орешник". Эксперты предупреждают, что новый массированный удар по Украине возможен уже в ближайшее время. Также в РФ увеличивают использование баллистических ракет во время атак.

Новини.LIVE также писали, что в Воздушных силах ВСУ заявили, что ракета "Орешник" является прежде всего инструментом психологического давления России. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, РФ использует такие удары для запугивания Украины и европейских партнеров.