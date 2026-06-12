Россия вновь угрожает Украине усилением ударов и "Орешником"

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин угрожает Украине усилением ударов в ответ на атаки российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, Москва вновь распространяет информацию об обстреле "Орешника".

Об этом диктатор Путин заявил на встрече с российскими солдатами, передает Новини.LIVE.

Россия снова угрожает Украине

Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы не нападала на Украину. По его словам, сейчас РФ "практически в одиночку противостоит всему коллективному Западу". В то же время Путин заявил, что "стратегического поражения России никто не сможет достичь".

Он также признал, что удары ВСУ негативно влияют на российскую экономику, однако добавил, что последствия якобы быстро компенсируются, и пообещал усилить "соответствующие удары" по Украине.

Российский диктатор также признал проблему с дронами на фронте, но пообещал развернуть группировку спутников для управления тяжелыми БпЛА, которая "ничем не уступает Starlink".

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Кроме того, Путин снова говорил об истории. Он рассказывал, как раньше "вместе с Наполеоном и Гитлером" вся Европа воевала с Россией.

Россия снова достает "Орешник"

Российские ботофермы распространяют сообщения о том, что РФ якобы заранее предупредила США о запланированном ударе "Орешником" по Украине в период 11-14 июня. На данный момент нет подтверждения этой информации достоверными источниками или официальным органом.

Накануне в Воздушных силах ВСУ предупредили, что 12 июня существует высокая вероятность применения россиянами баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр".

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: передает Новини.LIVE

Как писали Новини.LIVE, 11 июня в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы запуска "Орешника". Несколько пабликов сообщали о запуске ракеты, но он не подтвердился.

А в ночь на 24 мая Россия нанесла удар ракетой "Орешник" по Белой Церкви в Киевской области, в результате чего пострадали гаражи. В обломках ракеты обнаружили только российские и белорусские компоненты.