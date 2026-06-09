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Головна Новини дня Зеленський: мета відкритого листа Путіну досягнута

Зеленський: мета відкритого листа Путіну досягнута

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 17:48
Зеленський: мета відкритого листа Путіну досягнута
Президент Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський заявив про успішне досягнення цілей після відправки відкритого листа до Володимира Путіна із пропозицією прямих мирних переговорів, попри публічну відмову Кремля від зустрічі. Україна отримала конкретний потрібний результат від цієї дипломатичної кампанії, проте деталі поки що залишаються повністю засекреченими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Звернення до США

Також на пресконференції глава держави розповів, що протягом останнього місяця активно розсилав офіційні звернення до різних інституцій США з вимогою повернути фокус уваги з Близького Сходу на війну в Україні.

Реакція Москви на мирні пропозиції

Володимир Зеленський нагадав, що Україна виступила з ініціативою провести особисту зустріч лідерів на території третьої країни, щоб спробувати зупинити бойові дії та вийти на дипломатичне врегулювання. Російський диктатор у відповідь оголосив, що не збирається розмовляти із Зеленським та не бачить сенсу у переговорах.

Мета листа до Путіна

Головним завданням масованого розсилання листів західним партнерам було змусити Брюссель та Вашингтон змістити фокус із конфліктів на Близькому Сході назад на український фронт. Українська дипломатія змушена діяти агресивно і на випередження, тому і відкрите звернення до очільника Кремля також було частиною великої тактичної гри.

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Зеленський наголосив, що ефект від звернень є, і хоча Путін відкинув пропозицію, Україна взяла з цієї ситуації максимум користі для себе.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський розповів про контакт із російським бізнесменом Романом Абрамовичем, який приїздив до Києва. За словами президента, Абрамович виступав як передавач повідомлень між Україною та Путіним.

Також ми повідомляли, що РФ навмисно використовує потужні системи РЕБ, щоб збивати з курсу українські далекобійні безпілотники та спрямовувати їх на територію Європейського Союзу. 

Володимир Зеленський володимир путін Близький Схід
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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