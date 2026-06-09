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Зеленский: цель открытого письма Путину достигнута

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 17:48
Зеленский: цель открытого письма Путину достигнута
Срочная новость

Владимир Зеленский заявил об успешном достижении целей после отправки открытого письма Владимиру Путину с предложением о прямых мирных переговорах, несмотря на публичный отказ Кремля от встречи. Киев получил конкретный нужный результат от этой дипломатической кампании, однако детали пока остаются полностью засекреченными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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