Зеленський: РФ змінює курс українських дронів на ЄС для ескалації відносин

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Росія навмисно використовує потужні системи радіоелектронної боротьби, щоб збивати з курсу українські далекобійні безпілотники та спрямовувати їх на територію країн Європейського Союзу. Головна мета Кремля в таких інцидентах полягає в тому, щоб розколоти єдність європейських держав та звинуватити Україну в атаках на сусідів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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