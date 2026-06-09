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Головна Новини дня Зеленський: РФ змінює курс українських дронів на ЄС для ескалації відносин

Зеленський: РФ змінює курс українських дронів на ЄС для ескалації відносин

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 17:31
Зеленський: РФ змінює курс українських дронів на ЄС для ескалації відносин
Термінова новина

Росія навмисно використовує потужні системи радіоелектронної боротьби, щоб збивати з курсу українські далекобійні безпілотники та спрямовувати їх на територію країн Європейського Союзу. Головна мета Кремля в таких інцидентах полягає в тому, щоб розколоти єдність європейських держав та звинуватити Україну в атаках на сусідів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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