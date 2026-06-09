Зеленский: РФ перенаправляет украинские дроны на ЕС с целью эскалации отношений

Зеленский: РФ перенаправляет украинские дроны на ЕС для эскалации отношений
Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 17:31
Срочная новость
Россия целенаправленно использует мощные системы радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать с курса украинские дальнобойные беспилотники и направлять их на территорию стран Европейского Союза. Главная цель Кремля в таких инцидентах заключается в том, чтобы расколоть единство европейских государств и обвинить Украину в нападениях на соседей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.
Новость дополняется...
Читайте также:
Реклама