Оточення приховує правду: Зеленський показав доповіді, які отримує Путін

Президент Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські спецслужби отримали документи, які потрапляють на стіл російському лідеру Володимиру Путіну. За його словами, глава Кремля рідко отримує повністю правдиву інформацію про ситуацію в країні. Водночас навіть у цих доповідях фіксуються тривожні для російської влади тенденції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Зеленського.

Результати опитування щодо схвалення діяльності Путіна. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: навіть у доповідях для Путіна визнають проблеми в РФ

За словами президента, українські розвідки проаналізували документи щодо внутрішньої ситуації в Росії, які готуються для вищого керівництва країни.

Документи, які приносять на стіл Путіну. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

"Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки", — зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що у звітах прогнозується подальше зростання невдоволення росіян Путіним. Також у документах вказується на зниження підтримки правлячої партії та посилення протестних настроїв у регіонах РФ.

Читайте також:

Звіти, які оточення Путіна йому подає. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

За словами Зеленського, автори доповідей визнають, що зростання невдоволення навряд чи вдасться зупинити до парламентських виборів, запланованих у Росії на вересень.

Крім того, глава держави звернув увагу на те, що навіть ці оцінки можуть не відображати повної картини, оскільки не враховують подій, які можуть відбутися в Росії протягом літа.

Президент також наголосив, що Україна продовжує пропонувати Росії шляхи до миру, однак у відповідь поки що лунають лише заяви про продовження війни.

"Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії — з тим, хто не буде закриватись від реальності", — заявив Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на експертів ISW, Путін визнає невдачі на фронті. Зокрема, він визнав, що просування російських військ відбувається повільніше, ніж очікувалося. За оцінкою ISW, у Росії виникають все більш серйозніші проблеми на фронті.

Також колишній старший співробітник американського ЦРУ Ґленн Корн зазначив, що мобілізаційний призов у РФ може стати серйозною причиною для протестів. Зокрема, йдеться про населення Москви та Санкт-Петербурга.