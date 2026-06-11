Ексчиновник ЦРУ назвав умови для початку протестів у Росії

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova

Масштабні вуличні протести в Москві та Санкт-Петербурзі є реальною перспективою у разі початку загального мобілізаційного призову на війну проти України. За оцінкою колишнього старшого співробітника американського ЦРУ Ґленна Корна, населення найбільших міст Росії досі перебувало в ізоляції від наслідків бойових дій, проте загроза відправки на фронт їхніх дітей змусить громадян почати протести проти чинної влади.

Про це Ґленн Корн сказав в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Росіяни можуть розізлитися на наказ Путіна про мобілізацію

Ґленн Корн в інтерв'ю журналістці видання Новини.LIVE Марії Кагал розповів, що аналітики зараз прискіпливо відстежують подальші кроки керівництва РФ та оцінюють можливу реакцію російського населення на сценарій повної мобілізації.

За словами американського експерта, причиною для початку протестних настроїв у Росії може послужити системне падіння економіки у поєднанні з мобілізацією жителів найбільших мегаполісів, які досі не відчули на собі повною мірою війни. Зокрема, йдеться про населення Москви та Санкт-Петербурга. Потенційна відправка на передову самих містян або членів їхніх родин може кардинально змінити поведінку цієї пасивної частини суспільства.

"Ми вже бачили в минулому, що коли люди стають надто втомленими та надто розлюченими, вони зрештою виходять на вулиці. Вони знаходять у собі сміливість, тому що стають відчайдушними. І я б сказав, що якщо російська економіка продовжить рухатися в нинішньому напрямку, така можливість існує", — підкреслив колишній представник розвідки США.

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Як зазначив Ґленн Корн, саме ризик призову безпосередньо у великих містах здатний переламати ситуацію.

"Зараз багато хто спостерігає за тим, чи буде Путін змушений оголосити повну мобілізацію і як це вплине на режим. До цього моменту багато мешканців Санкт-Петербурга та Москви, двох найбільших міст країни, фактично не відчували наслідки війни на собі. Вони були певною мірою ізольовані від неї", — пояснив аналітик.

На думку експрацівника ЦРУ, загроза загибелі в зоні бойових дій підштовхне громадян до відкритого висловлення незадоволення політикою Кремля.

"Але коли почнуть мобілізовувати їхніх дітей або їх самих, можливо вони стануть значно готовішими виходити на вулиці. Адже замість того, щоб їхати на фронт і помирати в жахливих умовах, вони можуть вирішити, що настав час сказати владі: "З нас досить", — припустив Ґленн Корн.

Новини.LIVE висвітлювали, що як заявив президент Володимир Зеленський, попри публічну відмову Кремля від зустрічі на нейтральній території, Київ отримав конкретний результат від відкритого листа до Володимира Путіна, хоча його деталі наразі повністю засекречені.

Водночас сам Путін, цинічно відкинувши пропозицію, змушений був визнати серйозні проблеми через постійні прильоти по об'єктах у глибокому тилу. На тлі військових невдач у вищих ешелонах російської влади посилюється паніка. За даними засекреченого звіту розвідки однієї з країн ЄС, очільник Кремля місяцями переховується у бункерах на Кубані через параною та страх замахів за допомогою дронів чи держперевороту. Захисні заходи дійшли до того, що з квітня російських чиновників змушують залишати навіть механічні наручні годинники перед зустріччю з диктатором.

Тим часом керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що потенційний відхід Путіна від влади спровокує в РФ ментальний шок і хаос. Це змусить Москву сісти за стіл перемовин.