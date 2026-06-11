Бывший сотрудник ЦРУ назвал условия для начала протестов в России

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Анастасия Барашкова

Масштабные уличные протесты в Москве и Санкт-Петербурге представляют собой реальную перспективу в случае начала всеобщей мобилизации на войну против Украины. По оценке бывшего старшего сотрудника американского ЦРУ Гленна Корна, население крупнейших городов России до сих пор находилось в изоляции от последствий боевых действий, однако угроза отправки на фронт их детей заставит граждан начать протесты против действующей власти.

Об этом Гленн Корн сказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Россияне могут разозлиться на приказ Путина о мобилизации

Гленн Корн в интервью журналистке издания Новини.LIVE Марии Кагал рассказал, что аналитики сейчас пристально отслеживают дальнейшие шаги руководства РФ и оценивают возможную реакцию российского населения на сценарий полной мобилизации.

По словам американского эксперта, причиной для начала протестных настроений в России может послужить системный спад экономики в сочетании с мобилизацией жителей крупнейших мегаполисов, которые до сих пор не ощутили на себе в полной мере последствий войны. В частности, речь идет о населении Москвы и Санкт-Петербурга. Потенциальная отправка на передовую самих горожан или членов их семей может кардинально изменить поведение этой пассивной части общества.

"Мы уже видели в прошлом, что когда люди становятся слишком уставшими и слишком разъяренными, они в конце концов выходят на улицы. Они находят в себе смелость, потому что становятся отчаянными. И я бы сказал, что если российская экономика продолжит двигаться в нынешнем направлении, такая возможность существует", — подчеркнул бывший представитель разведки США.

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Как отметил Гленн Корн, именно риск призыва непосредственно в крупных городах способен переломить ситуацию.

"Сейчас многие наблюдают за тем, будет ли Путин вынужден объявить полную мобилизацию и как это повлияет на режим. До этого момента многие жители Санкт-Петербурга и Москвы, двух крупнейших городов страны, фактически не ощущали последствия войны на себе. Они были в определенной степени изолированы от нее", — пояснил аналитик.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, угроза гибели в зоне боевых действий подтолкнет граждан к открытому выражению недовольства политикой Кремля.

"Но когда начнут мобилизовывать их детей или их самих, возможно, они станут гораздо более готовы выходить на улицы. Ведь вместо того, чтобы ехать на фронт и умирать в ужасных условиях, они могут решить, что пришло время сказать властям: "С нас хватит", — предположил Гленн Корн.

Новини.LIVE сообщали, что, как заявил президент Владимир Зеленский, несмотря на публичный отказ Кремля от встречи на нейтральной территории, Киев получил конкретный результат от открытого письма к Владимиру Путину, хотя его детали пока полностью засекречены.

В то же время сам Путин, цинично отвергнув предложение, вынужден был признать серьезные проблемы из-за постоянных ударов по объектам в глубоком тылу. На фоне военных неудач в высших эшелонах российской власти усиливается паника. По данным засекреченного отчета разведки одной из стран ЕС, глава Кремля месяцами скрывается в бункерах на Кубани из-за паранойи и страха покушений с помощью дронов или государственного переворота. Меры безопасности дошли до того, что с апреля российских чиновников заставляют сдавать даже механические наручные часы перед встречей с диктатором.

Между тем руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что потенциальный уход Путина от власти спровоцирует в РФ ментальный шок и хаос. Это заставит Москву сесть за стол переговоров.