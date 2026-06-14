Зеленский: Россия выпустила за неделю 3,7 тыс. боеприпасов

Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

За последнюю неделю российские войска значительно усилили воздушные атаки на Украину. За семь дней оккупанты применили почти две тысячи ударных беспилотников, тысячи авиабомб и ракет различных типов. На этом фоне Украина рассчитывает на дополнительную поддержку партнеров в сфере противовоздушной обороны и усиление санкционного давления на Россию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Президент назвал количество ракет, дронов и авиабомб, которыми РФ атаковала Украину

По словам главы государства, только за неделю Россия выпустила по Украине 1920 ударных дронов, 1790 управляемых авиационных бомб и 17 ракет различных типов. Эти удары ежедневно наносятся по украинским городам, населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры.

Президент подчеркнул, что Украина готовится к серии международных встреч с партнерами, в ходе которых будут обсуждаться вопросы укрепления оборонного потенциала страны.

"Впереди саммиты G7, ЕС и НАТО. И очень важно, чтобы эти переговоры завершились конкретными решениями. Ожидаем содержательных встреч с партнерами", — отметил Зеленский.

Читайте также:

Среди ключевых потребностей Украины глава государства назвал дополнительные системы противовоздушной обороны, развитие дальнобойных возможностей, расширение сотрудничества в формате Drone Deals и усиление санкций против России.

"Прежде всего нужна поддержка ПВО и нашей дальнобойности, расширение сотрудничества в формате Drone Deals и дальнейшее усиление санкционного давления на Россию", — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что только совместное давление союзников и дальнейшая поддержка Украины могут приблизить справедливый и прочный мир.

Как писали Новини.LIVE, в течение минувших суток РФ массированно атаковала Днепропетровскую область. Три района подверглись значительным разрушениям. РФ наносила удары дронами, артиллерией и авиабомбами.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента сообщали об успешных ударах по энергетике и промышленности России. В частности, были поражены предприятие «Азот» в Тульской области и нефтяной объект в Ярославской области.