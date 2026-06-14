Зеленский заявил об успешных ударах по энергетике и промышленности РФ

Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах нанесения дальнобойных ударов по объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины. По его словам, поражен ряд важных объектов военной и энергетической инфраструктуры РФ. В частности, под удары попали нефтяной объект в Ярославской области и предприятие "Азот" в Тульской области России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Владимира Зеленского.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

В РФ поражен нефтяной объект и химзавод "Азот"

Глава государства подтвердил, что в более чем 700 километрах от украинской границы в Ярославской области СБУ нанесла удар по нефтяному объекту, который, по словам президента, имел значение для резервов государства-агрессора. Также украинские военные нанесли удары по предприятию «Азот» в Тульской области РФ, которое связано с производством взрывчатых веществ.

Кроме того, в шести российских аэропортах вводились ограничения на авиасообщение, а в течение суток воздушная тревога объявлялась в 28 регионах России.

По словам Зеленского, также зафиксированы поражения военной логистики российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

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Президент подчеркнул, что Украина продолжает реализацию плана дальних операций в ответ на отказ России прекратить войну.

"Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!", — отметил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что Россия выбрала долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию и строит под нее свою политику. Однако, по словам главы государства, Москва проигрывает, как бывший премьер Венгрии Виктор Орбан.

Также президент отметил, что июнь и июль должны стать результативными. А также подчеркнул, что ереговоры и встречи, которые в ближайшие недели состоятся в Европе, не должны быть пустыми.