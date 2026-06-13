Зеленский: РФ выбрала долгосрочную антиевропейскую стратегию

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вызовы в сфере безопасности со стороны России — это не на год и не на пять лет. По его словам, Москва выбрала долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию и строит под нее свою политику. Зеленский подчеркнул, что ничего другого от РФ не слышно.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в субботу, 13 июня, передает Новини.LIVE.

Вызовы безопасности со стороны России

Зеленский отметил, что от многих лидеров слышно, что не только Европа нужна Украине, но и Украина нужна Европе, и это правда. По его словам, учитывая долгосрочные намерения РФ, в частности строительство российских баз у границ Европы даже там, где их не было в советское время, это точно свидетельствует о том, что без Украины Европе будет чрезвычайно сложно.

"Вызовы безопасности со стороны России — не на год и не на пять лет. Россия выбрала долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию и под нее строит свою политику. Ничего другого из Москвы не слышно. Разве что они пытаются подкупить тех или иных политиков теми или иными выгодами. Но не ради мира, а ради того, чтобы эти политики просто продали России интересы своих наций и общие интересы Европы", — отметил глава государства.

Украинский лидер заверил, что в конечном итоге они проиграют, как бывший премьер Венгрии Виктор Орбан. В то же время многие все же пытаются подружиться с путинскими кошельками и закрывают глаза на реальность.

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"Лично сейчас я хочу поблагодарить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кости за совместную работу и всех европейских лидеров, каждого и каждую, кто принимает сильные и справедливые решения. Поздравляю также и Молдову с этим прогрессом. Украина и Молдова вместе преодолевают этот путь к полноценному вступлению в Европейский Союз", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, 15 июня ЕС официально начнет переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Государства-члены согласились на открытие первого кластера.

А 13 июня Зеленский подписал указ о санкциях против десяти российских мобильных операторов и интернет-провайдеров, работающих в сфере телекоммуникаций, связи и спутниковых технологий.