Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: РФ обрала довготривалу антиєвропейську стратегію

Зеленський: РФ обрала довготривалу антиєвропейську стратегію

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 21:43
Зеленський: РФ обрала довготривалу антиєвропейську стратегію
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що безпекові виклики від Росії — не на рік та не на пʼять. За його словами, Москва обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію та будує під неї свою політику. Зеленський наголосив, що нічого іншого з РФ не чутно.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у суботу, 13 червня, передає Новини.LIVE.

Безпекові виклики від Росії

Зеленський зазначив, що від багатьох лідерів чутно, що не лише Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі, і це правда. За його словами, враховуючи довготривалі наміри РФ, зокрема будівництво російських баз біля Європи вже навіть там, де їх не було в радянський час, це точно свідчить, що без України Європі буде надзвичайно складно.

"Безпекові виклики від Росії — не на рік і не на п’ять років. Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію і під неї будує свою політику. Нічого іншого з Москви не чутно. Хіба що вони намагаються підкупити тих чи інших політиків тими чи іншими вигодами. Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи", — зазначив глава держави.

Український лідер запевнив, що зрештою вони програють, як колишній премʼєр Угорщини Віктор Орбан. Водночас багато хто все ж намагається подружитись із путінськими гаманцями й заплющують очі на реальність.

Читайте також:

Зеленський подякував усім, хто бореться за свої народи та інтереси Європи, а також за безпеку.

"Персонально зараз я хочу подякувати Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Президенту Євроради Антоніу Кошті за спільну роботу і всім європейським лідерам, кожному й кожній, хто ухвалює сильні та справедливі рішення. Вітаю також і Молдову із цим прогресом. Україна й Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в Європейський Союз", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, 15 червня ЄС офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови. Держави-члени погодилися на відкриття першого кластера.

А 13 червня Зеленський підписав указ про санкції проти десяти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, які працюють у сфері телекомунікацій, звʼязку та супутникових технологій.

Володимир Зеленський Європа Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації