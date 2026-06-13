Зеленський: РФ обрала довготривалу антиєвропейську стратегію

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що безпекові виклики від Росії — не на рік та не на пʼять. За його словами, Москва обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію та будує під неї свою політику. Зеленський наголосив, що нічого іншого з РФ не чутно.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у суботу, 13 червня, передає Новини.LIVE.

Безпекові виклики від Росії

Зеленський зазначив, що від багатьох лідерів чутно, що не лише Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі, і це правда. За його словами, враховуючи довготривалі наміри РФ, зокрема будівництво російських баз біля Європи вже навіть там, де їх не було в радянський час, це точно свідчить, що без України Європі буде надзвичайно складно.

"Безпекові виклики від Росії — не на рік і не на п’ять років. Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію і під неї будує свою політику. Нічого іншого з Москви не чутно. Хіба що вони намагаються підкупити тих чи інших політиків тими чи іншими вигодами. Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи", — зазначив глава держави.

Український лідер запевнив, що зрештою вони програють, як колишній премʼєр Угорщини Віктор Орбан. Водночас багато хто все ж намагається подружитись із путінськими гаманцями й заплющують очі на реальність.

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Зеленський подякував усім, хто бореться за свої народи та інтереси Європи, а також за безпеку.

"Персонально зараз я хочу подякувати Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Президенту Євроради Антоніу Кошті за спільну роботу і всім європейським лідерам, кожному й кожній, хто ухвалює сильні та справедливі рішення. Вітаю також і Молдову із цим прогресом. Україна й Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в Європейський Союз", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, 15 червня ЄС офіційно розпочне переговори про вступ України та Молдови. Держави-члени погодилися на відкриття першого кластера.

А 13 червня Зеленський підписав указ про санкції проти десяти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, які працюють у сфері телекомунікацій, звʼязку та супутникових технологій.